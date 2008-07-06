В Новой Зеландии выпал град величиной с мяч для гольфа

На Новую Зеландию обрушился сильный шторм. По данным метеорологической службы страны, основной удар стихии, несущей грозовые ливни, пришелся на районы городов Окленд, Веллингтон, Данидин и Крайстчерч, передает ИТАР-ТАСС. Скорость порывов ветра превысила отметку в 130 км в час. В некоторых районах зафиксирован град размером с мяч для гольфа. Все аварийно-спасательные службы переведены на усиленный режим работы.