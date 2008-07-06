Лидеры Большой восьмерки съезжаются в Японию - на очередной саммит, который начнется в понедельник. В Токио уже прибыл Джордж Буш, передает 5 канал.

Американский президент встретится с премьер-министром Японии Ясуо Фукудой. Ожидается, что они будут говорить о международной безопасности, в частности - ядерной программе Северной Кореи.

Кроме, японцев и американцев, на саммит уже прибыли делегаты из Канады, которая также является членом "Большой восьмерки". Приезд представителей европейских стран ожидается на протяжении дня.

Саммит на Хокайдо продлится с понедельника по среду. На повестке дня - топливный и пищевой кризисы, глобальное потепление и вопрос безопасности. Президент России Дмитрий Медведев собирается предостеречь американцев от расширения НАТО на восток, в частности, привлечения в организацию Украины и Грузии.

Другая "горячая тема" саммита - информационная безопасность и авторские права. Большая Восьмерка готовит проект "информационной таможни". Эта служба будет проверять на границах компьютеры путешественников на наличие пиратской продукции. И для этого будут не нужны ни постановление суда, ни заявление владельца авторских прав.

В Японии в настоящее время идут последние приготовления к проведенению саммита - 35-ое собрание лидеров стран G8 состоится на острове Хокайдо. Хотя это и чрезвычайно важно событие для мирового сообщества, местные жители испытывают значительные неудобства - по соображениям безопасности и чтобы держать под контролем антиглобалистов - полиция ввела там существенные ограничения.

Жители городов Токио, Сапоро, и Хокайдо непосредственно почувствовали на себе приближение саммита. Им пришлось часами ожидать в дорожных заторах - для хорошо настроенной транспортной системы Японии это необычное явление. Кроме повышенных мер безопасности на дорогах и в воздухе, полиция пытается удержать под контролем многочисленных антиглобалистов и протестующих, которые уже съехались в Японию.

Кроме лидеров восьмерки, во встрече будут принимать участие руководители Европейского Союза, Китая, Южной Кореи и Южно-Африканской Республики. Их покой будут охранять двадцать тысяч полицейских. Столько же - будут патрулировать улицы Токио. На безопасность лидеров японская власть потратила больше всего за всю историю организаций саммитов Большой восьмерки – почти триста миллионов долларов США.

История Большой восьмерки начинается с нефтяного кризиса 1973 года. С того времени для обсуждения неотложных экономических и мировых проблем США, Япония и европейские страны решили встречаться ежегодно. Однако «Большая Восьмерка» не является международной организацией, ее деятельность не скреплена международным договором, поэтому решения, которые обсуждают лидеры во время саммитов, не являются обязательными для выполнения. В свою очередь результаты таких встреч имеют рекомендательный характер.