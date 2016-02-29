Турция из гаубиц обстреляла позиции ИГИЛ в Сирии - СМИ
18:37, 29 февраля 2016Мир
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Турецкие вооруженные силы нанесли артиллерийские удары по позициям "Исламского государства" на севере сирийской провинции Алеппо.
Турция из гаубиц обстреляла позиции ИГИЛ в Сирии / aa.com.tr
На сирийскую территорию было выпущено примерно 50-60 гаубичных снарядов, пишет Европейская правда со ссылкой на Daily Sabah.
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Как известно, режим прекращения огня в Сирии не включает позиции "Исламского государства", фронта Нусры и другие филиалы Аль Каиды.
Как сообщал УНИАН, Россия и США договорились о новой попытке установить режим прекращения огня в Сирии, который должен вступить в силу 27 февраля.
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