США отмечают 232-й год рождения

Сегодня граждане США отмечают День независимости страны.

Как передает ИТАР-ТАСС, по сути, это день рождения страны, которой исполнилось 232 года.

Основные торжества намечены в центре Вашингтона. Здесь пройдет большой парад, состоятся многочисленные концерты, фестивали и театрализованные представления. Вечером солисты Национального симфонического оркестра по традиции перед зданием Капитолия исполнят торжественную увертюру Чайковского "1812". Когда зазвучат ее финальные аккорды, небо над американской столицей озарит красочный фейерверк, который будет продолжаться 20 минут.