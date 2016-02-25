Европарламент призвал ввести эмбарго на поставки оружия Саудовской Аравии

Евродепутаты заявили, что Великобритания, Франция и другие государства Евросоюза не должны больше продавать оружие стране, которую обвиняют в нападениях на гражданских лиц в Йемене, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на Reuters.

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Евродепутаты также отметили, что Великобритания продала оружия более чем на $3 млрд с тех пор, как силы Саудовской Аравии начали военные операции в Йемене в марте 2015 года.

По данным ООН, почти 6 тыс. людей были убиты в конфликте, почти половина из них - мирные граждане. Европарламент отметил, что действует из гуманитарных соображений.

"Речь идет о Йемене. Нарушения прав человека достигли такого уровня, что Европа обязана действовать и прекратить продажу оружия Саудовской Аравии", - сказал Ричард Ховитт, британский левоцентристский депутат, который возглавлял усилия, чтобы провести голосование.

Голосование в Европарламенте не является юридически обязательным, но законодатели надеются, что голосование подтолкнет правительства стран ЕС согласиться на эмбарго.