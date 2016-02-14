Саудовская Аравия подтвердила направление самолетов в Турцию для борьбы с исламистами

Как сказал саудовский бригадный генерал Ахмед аль-Ассири на телеканале «Аль-Арабия», его страна привержена идее усилить борьбу против исламистов, передает радио Свобода.

Читайте такжеСаудовская Аравия допускает силовое свержение АсадаРанее в субботу, 13 февраля, о готовности Саудовской Аравиипередислоцировать несколько самолетов на турецкую авиабазу «Инджирлик» сообщал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Он также не исключил и возможности совместной турецко-саудовскую наземной военной операции против группировки «Исламское государство».

Саудовская Аравия в последние недели возобновила свое участие в воздушных ударах по позициям и объектам исламистов. Это решение приветствовали США, которые возглавляют коалицию из более 60 стран, которые прямо или косвенно участвуют в этой воздушной кампаниина территории Сирии и Ирака.