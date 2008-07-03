Литва просит США поддержать Украину и Грузию

На встрече с вице-президентом Диком Чейни в Вашингтоне премьер Литвы Гедиминас Киркилас просил увеличить финансовую помощь в Афганистане и поддержать Украину и Грузию в интеграции в НАТО, сообщила пресс-служба правительства Литвы.

Чейни просил Киркиласа не прекращать присутствие в Ираке и Афганистане, где Литва курирует провинцию Гор в рамках акции по восстановлению провинции, а премьер указал на необходимость дополнительной финансовой и военной помощи для обеспечения мира и развития в этом центральном регионе Афганистана. Что касается Ирака, то, как следует из сообщения РИА "Новости", стороны договорились консультироваться о формах дальнейшего участия Литвы в этой миссии.

Чейни и Киркилас отметили, что Россия не может диктовать свои условия в вопросе расширения НАТО, и вопрос об участии в нем Украины и Грузии должен быть серьезно рассмотрен на предстоящей в декабре встрече министров иностранных дел НАТО.

Киркилас подчеркнул важность более тесного диалога США и ЕС в рамках евроатлантического сотрудничества.