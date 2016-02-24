Amnesty International насчитала по всему миру 60 миллионов беженцев

По данным правозащитной организации Amnesty International, в мире 60 миллионов беженцев, передает Deutsche Welle.

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Так, половина из около 23 миллионов жителей Сирии покинули свою родину. Более 4,5 миллионов сирийцев бежали в соседние страны - Турцию, Ливан, Иорданию, Ирак и Египет.

В связи с этим организация призвала мировое сообщество активнее бороться с причинами, которые заставляют людей покидать родину.

"Только последовательная, основанная на соблюдении прав человека политика поможет предотвратить долговременным конфликтам и сократить количество горячих точек", - отметила генеральный секретарь немецкого подразделения организации Сельмин Чалискан.

Кроме того, в 122 из 160 исследованных стран людей подвергают пыткам или другим формам недостойного обращения с людьми.

По меньшей мере в 36 странах действуют вооруженные группы, которые нарушают права людей. В 19 странах зафиксированы военные преступления и другие нарушения международного законодательства, отмечают в организации.

Отдельно Amnesty International обратила внимание на рост правопопулистских настроений в ЕС, в частности в Польше и Венгрии. Кроме того, в организации раскритиковали политику федерального правительства Германии в связи с причислением Марокко, Туниса и Алжира к так называемым безопасным странам происхождения, что уменьшает шансы на получение их гражданами статуса беженца в ФРГ.