В Германии задумались над предписанием беженцам обязательного места проживания
Признанным искателям убежища следует устанавливать обязательное временное место жительства, считает министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер. По его мнению, это поможет избежать образования гетто.
Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер считает, что просителям убежища, которые получили официальный статус беженца, следует приписывать обязательное временное место жительства.
Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag, что вышло в воскресенье, 21 февраля, передает Deutsche Welle.
"Указывать место проживания беженцам я считаю крайне необходимым, чтобы лишить крупные города от рисков превращения в гетто", - приводит его слова издание.
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По данным журналистов издания, ведомство министра уже разработало соответствующие основные пункты потенциальных изменений в федеральный закон о пребывании. Определять конкретные места проживания беженцев, согласно планам министерства, должны решать отдельные федеральные земли.
Замысел министра поддерживают в целом также и другие партнеры по коалиции в Бундестаге. Так, министр окружающей среды и строительной промышленности Барбара Хендрикс отметила: "Предписание мест проживания на определенное время может оказаться инструментом, что имеет смысл и несет дополнительную функцию, если его правильно разработать". По ее словам, при этом нужно будет учитывать ситуацию на рынке недвижимости в каждой отдельно взятой федеральной земле.