Путин задавил Красный Крест и «зеленых»

Премьер-министр России Владимир Путин поставил на грань закрытия российские представительства авторитетных международных организаций.

Как сообщает Газета.ру, в среду вечером российский премьер подписал постановление №485, резко сокращающее число международных организаций, гранты от которых не подлежат налогообложению и не учитываются при налогообложении в доходах российских структур – получателей грантов. В перечне организаций, чьи гранты подлежат освобождению от налогов, осталось лишь 12 вместо 101. В частности, право на освобождение от налогового бремени в России сохранили Комиссия европейских сообществ, Совет государств Балтийского моря, Совет министров Северных стран, Международное агентство по атомной энергии, организация Черноморского экономического сотрудничества, Европейский фонд по поддержке совместного производства и распространения кинематографических и аудиовизуальных произведений, Объединенный институт ядерных исследований, а также несколько программ по линии ООН.

Из списка выпала масса влиятельных международных НКО. Туда не вошли американские Фонд Форда и фонд «Евразия», швейцарские Всемирный фонд дикой природы, Международная федерация обществ Красного Креста и Полумесяца и Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, а также британский Международный фонд защиты животных и Лондонское королевское общество.

Постановление вступит в законную силу с 1 января 2009 года. В то же время постановлением дается поручение Минфину РФ до 1 октября текущего года «определить критерии и процедуру» предоставления налоговых льгот иностранным организациям, не обладающим межгосударственным и межправительственным статусом.

С чем связаны такие нормативные изменения, не объясняется. Однако его последствия могут быть довольно печальны для всех, исключенных из списка.