Жириновский рассказал о плане уничтожения Турции

Депутат Госдумы России, глава российской партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что необходимо уничтожить Турцию, сообщает Апостроф.

"В Турции я мог бы быть военным комендантом освобождённых территорий, как Жуков в Берлине в 1945. Переименовать Стамбул в Константинополь, православные храмы восстановить, второй язык русский сделать", - заявил глава ЛДПР.

"Надо полностью Турцию уничтожить, чтобы ее не было. Отдать ее курдам, армянам, грекам, болгарам. И все заткнутся. НАТО не вмешается ни под каким видом, им эта Турция близко не нужна. Только Россия может помочь здесь в военном плане. Уверен, что курды готовы Анкару взять хоть за две недели, им нужно современное оружие, армяне тоже мечтают отомстить, сто лет назад был геноцид", - сказал Жириновский.

"Ничего не начнется! Это заблуждение. Никогда Европа не будет вступаться за Турцию. Они живут хорошо. Америка - ну с какой стати вся планета будет в дыму, огне из-за каких-то турок?" - сказал российский политик.

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Как сообщал УНИАН, в ноябре прошлого года Жириновский предложил сбросить на Турцию ядерную бомбу, поскольку "сейчас Турция для России - враг номер один".

Напомним, 24 ноября на границе с Сирией Турция сбила российский бомбардировщик Су-24, который нарушил турецкое воздушное пространство и после 10 предупреждений не покинул его.

В свою очередь власти РФ утверждают, что никаких предупреждений не было, а самолет находился на сирийской территории, и потребовали от Турции извинений и компенсации ущерба. Турецкая сторона приносить извинения отказалась.