Турция передала России доказательства нарушения самолетом Су-34 ее воздушного пространства

Об этом он сказал на пресс-конференции в Саудовской Аравии, передает РБК со ссылкой на агентство Dogan.

«Я надеюсь, Россия будет более ответственной в этом вопросе и скажет правду. Мы передали информацию об этом (нарушении воздушного пространства Турции - Ред.) России по военным каналам», — сказал он.

Чавушоглу отметил, что турецкая сторона хочет нормализации отношений с Россией. «Мы видим ее (Россию - Ред.) не просто как соседа. Мы видим ее как важного партнера», — подчеркнул он. Однако, добавил министр, "односторонние шаги" Анкары недостаточны для достижения этой цели.

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Как сообщал УНИАН, в Анкаре утверждают, что самолет российских военно-воздушных сил вновь нарушил воздушное пространство Турции.

Инцидент произошел накануне. В субботу, 30 января, российского посла вызвали в министерство иностранных дел Турции для объяснений.

Сообщалось, что российский самолет Су-34 несколько раз предупредили на английском и русском языках, прежде чем тот залетел в турецкое воздушное пространство. Кроме того, внешнеполитическое ведомство Турции предостерегает Москву, что именно Россия будет нести ответственность за любые "опасные" последствия.

В Минобороны РФ отрицают сведения Анкары.