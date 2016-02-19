Россия разжигает новую "холодную войну" своей агрессией в Украине и Сирии - президент Польши

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

Таким образом польский президент отреагировал на выступление премьер-министра РФ Дмитрия Медведева 13 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда глава российского правительства назвал политическую линию НАТО по России "недружественной и закрытой", и заявил, что РФ и Североатлантический альянс "скатились во времена новой "холодной войны"".

"Если господин Медведев говорит о "холодной войне", то глядя на действия России, становится понятно, кто хочет новой "холодной войны", - заявил Анджей Дуда в интервью Reuters. - Если кто-то проводит агрессивные военные действия в Украине и Сирии, если кто-то увеличивает свое военное присутствие у границ своих соседей (...) то мы имеем однозначный ответ, кто хочет начать новую "холодную войну". Это точно не Польша и не НАТО".

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Дуда также сообщил, что Польша готова участвовать в любых действиях НАТО в Сирии, но не будет посылать туда свои сухопутные войска. В ответ он хочет увеличения присутствия НАТО в Восточной Европе. По словам польского президента, страна готова передать некоторые из своих истребителей F-16 для разведывательных миссий и участия в тренировочных полетах.