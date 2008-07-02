Япония готова дать ГУАМ 200 млн. долларов

Япония готова предоставить 200 млн. долларов для реализации проектов ГУАМ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в интервью журналистам в рамках его участия в пленарном заседании саммита ГУАМ.

В частности, по словам В.ЮЩЕНКО, речь идет о транзитных, транспортных проектах, а также проектах, связанных с туристической инфраструктурой.

В.ЮЩЕНКО отметил, что США также будут помогать ГУАМ в вопросах, связанных с работой пограничных и правоохранительных органов.