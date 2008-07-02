Япония готова дать ГУАМ 200 млн. долларов
05:49, 02 июля 2008Мир
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США тоже помогут
Япония готова предоставить 200 млн. долларов для реализации проектов ГУАМ.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в интервью журналистам в рамках его участия в пленарном заседании саммита ГУАМ.
В частности, по словам В.ЮЩЕНКО, речь идет о транзитных, транспортных проектах, а также проектах, связанных с туристической инфраструктурой.
В.ЮЩЕНКО отметил, что США также будут помогать ГУАМ в вопросах, связанных с работой пограничных и правоохранительных органов.
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