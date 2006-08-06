Мадонна пригласила Папу Римского на свой концерт

Поп-исполнительница Мадонна пригласила Папу Римского Бенедикта XVI на свой концерт, который пройдет в Риме в воскресенье, сообщает интернет-издание WENN.

Таким образом певица отреагировала на негодование Ватикана по поводу использования креста со стразами в качестве декорации к музыкальному шоу "Confessions". Мадонна исполняет одну из композиций в терновом венце, "распятая" на символе христианской веры.

"Этот концерт - богохульное испытание веры и осквернение креста. Ее следует отлучить от церкви. Распять себя во время концерта в городе Пап и мучеников - это неприкрытая враждебная акция", - объяснил один из кардиналов, выступая от лица Папы.

Однако пресс-секретарь Мадонны Лиз Розенберг (Liz Rosenberg) выразила уверенность, что Папе концерт понравится и он будет аплодировать исполнительнице.

"У него есть возможность самому увидеть красоту гуманизма, которую олицетворяет Мадонна, исполняя пронзительную песню `Live to tell`", - отметила пресс-секретарь звезды.

Лента.ру