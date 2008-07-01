Годовая инфляция в зоне евро в июне составит 4%

По предварительным данным, годовая инфляция в июне 2008 года (июнь-2008 до июня-2007) в зоне евро составит 4%, и достигнет нового максимума для этого года.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

В мае 2008 года годовая инфляция составляла в еврозоне 3,7%, во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) – 3,9%.

К зоне евро с января 2008 года принадлежат 15 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Мальта и Кипр.

Как сообщал УНИАН, Еврокомиссия прогнозирует, что в 2008 году годовая инфляция в ЕС-27 будет составлять 3,6%.