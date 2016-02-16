В России беженцев из Донбасса планируют отправить в Сибирь

Об этом говорится в ответе Минвостокразвития, передает РИА Новости.

"Принимая во внимание данные мониторинга ситуации по приему, размещению и трудоустройству граждан Украины, прибывших на территорию Дальневосточного федерального округа, осуществляемого Минвостокразвития России, а также учитывая количество рабочих мест, которые будут созданы в территориях социально-экономического развития и инвестиционных проектах (до 2020 года более 50 тысяч рабочих мест) поддерживаем вашу инициативу", - говорится в ответе Минвостокразвития РФ на депутатский запрос.

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Отмечается, что позиция Минвостокразвития была направлена в ФМС. Депутаты напомнили в своем запросе, что на Дальнем Востоке тенденция убыли населения не преодолена, несмотря на реализацию нескольких федеральных целевых программ.

Авторы запроса полагают, что изменить ситуацию возможно, если 1,6 миллиона граждан Украины вместо административного выдворения в связи с окончанием срока продления временного пребывания будет предложено добровольное переселение на Дальний Восток или в Сибирь.

Напомним, граждане Украины, которые были вынуждены раньше покинуть территорию Донецкой и Луганской областей, в октябре прошлого года начали возвращаться из России на Донбасс.