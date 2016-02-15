В Китае от вируса Зика вылечился первый пациент

Пациент был помещен в карантин в больнице уезда Ганьсянь провинции Цзянси 6 февраля. Благодаря лечению у больного были устранены такие проявления болезни, как жар, диарея, конъюнктивит, резь в глазах, кожная сыпь, передает ZN.UA. Анализы пациента для тестирования на вирус Зика показали отрицательный результат. По оценке группы специалистов, больной выздоровел.

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34-летний житель уезда Ганьсянь провинции Цзянси подхватил заболевание в Венесуэле. 5 февраля он вернулся в Китай.

Как сообщал УНИАН, сегодня стало известно, что на территории РФ зафиксирован первый случай заболевания вирусом Зика. По сообщению Роспотребнадзора, заболевшая находится в боксе инфекционного стационара, ее состояние оценивается как удовлетворительное. Женщина ранее отдыхала в Доминиканской республике.

1 февраля ВОЗ объявила вирус Зика глобальной угрозой. В организации прогнозируют, что в 2016 году вирусом Зика могут заразиться до 4 млн человек в Южной и Северной Америках. Вакцины для предотвращения инфицирования тропическим вирусом Зика или ее лечения не существует.