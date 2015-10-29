ЕС приостановил на 4 месяца санкции против Беларуси
15:57, 29 октября 2015Мир
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Европейский союз на четыре месяца приостановил санкции против Беларуси.
ЕС временно снял санкции с Беларуси / anhor.uz
Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее решение принял в среду в Брюсселе Совет ЕС.
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"Совет приостановил на четыре месяца замораживание активов и запрет на поездки, которые были применены к 170 лицам, и замораживание активов, которые были применены к трем лицам в Беларуси. Это решение было принято в ответ на освобождение 22 августа всех белорусских политзаключенных и в контексте улучшения отношений ЕС-Белорусь", - сказано в решении.
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