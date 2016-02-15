Турция опровергает вторжение на территорию Сирии

Министр обороны Турции Исмет Йылмаз опроверг информацию ряда СМИ о вводе ста турецких военнослужащих на сирийскую территорию.

По его словам, эта информация не соответствует действительности, передает Агентство Анадолу.

Что касается размещения самолетов ВВС Саудовской Аравии в Турции, министр отметил, что самолеты не размещены, но это может случиться уже завтра.

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«Пока нет, но они изучили ситуацию на месте. Принято решение о размещении четырех самолетов F-16. Сегодня самолетов еще не было, но завтра могут прибыть. Достигнуто принципиальное согласие. Дано соответствующее разрешение», - констатировал министр.

Напомним, ранее Дамаск заявлял, что со стороны Турции в Сирию вошла колонна машин, оснащенных пулеметами, в сопровождении вооруженных боевиков, сообщил сирийский МИД. В Дамаске считают, что среди них есть солдаты турецкой армии и наемники.