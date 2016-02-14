Давутоглу: Турция продолжит обстрелы курдов в Сирии

Об этом, заявил в воскресенье, 14 февраля, премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает Deutsche Welle.

Глава турецкого правительства заверил, что силы безопасности его страны и в дальнейшем таким образом будут реагировать на нападения со стороны отрядов курдской самообороны, сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу премьера.

Давутоглу также предостерег от появления "новой волны из сотен тысяч беженцев" из Сирии из-за наступления курдских отрядов.

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Накануне об артобстреле с турецкой территории сообщил руководитель Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека Рами Абдель Рахман. Впоследствии факт обстрелов признали и в турецком правительстве. Объектом обстрелов стал аэродром "Менаг" в провинции Алеппо, который еще недавно контролировали оппозиционные Башару Асаду силы и который курды смогли отбить при поддержке российской авиации. Турция требует, чтобы отряды курдской самообороны покинули эти районы.

Анкара считает, что сирийская курдская партия "Демократический союз" (PYD) и ее парамиллитарное крыло - отряды народной самообороны (YPG) - является ответвлением запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (PKK). РКК уже на протяжении многих лет считается Анкарой террористической организацией и турецкие войска постоянно проводят против нее операции как на территории самой Турции, так и в соседних Ираке и Сирии.