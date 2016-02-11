Губернатор Нью-Джерси Крис Кристи выбыл из президентской гонки

Из коллег по партии на вторничных первичных выборах Кристи пришел с шестым результатом, хотя начал там кампанию первым из кандидатов.

"В президентской гонке я старался бороться за то, во что верю: что важно говорить как на духу, важен опыт, важна компетенция, и что все это будет иметь значение для лидера нашей нации", - отметил губернатор в своем заявлении, передает Русская служба ВВС.

Читайте такжеCNN прогнозирует победу Трампа и Сэндерса на праймериз в Нью-Гемпшире

Аналитики хвалили Кристи за яркость на дебатах и попытку увести голоса у сенатора от Флориды Марко Рубио.

При этом телемагнат Руперт Мердок сравнил выход республиканца из гонки с поведением смертника.

Накануне Дональд Трамп набрал 35% голосов республиканцев в Нью-Гэмпшире, его ближайший соперник Джон Кейсик - 16%.

Что до демократов, то за Берни Сандерса проголосовали 60% избирателей-демократов штата, за Хиллари Клинтон - 39%.