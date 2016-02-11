Губернатор Нью-Джерси Крис Кристи выбыл из президентской гонки
Губернатор Нью-Джерси Крис Кристи отказался от дальнейшего участия в борьбе за кандидатуру от Республиканской партии после провального результата на праймериз в Нью-Гэмпшире.
Из коллег по партии на вторничных первичных выборах Кристи пришел с шестым результатом, хотя начал там кампанию первым из кандидатов.
"В президентской гонке я старался бороться за то, во что верю: что важно говорить как на духу, важен опыт, важна компетенция, и что все это будет иметь значение для лидера нашей нации", - отметил губернатор в своем заявлении, передает Русская служба ВВС.
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Аналитики хвалили Кристи за яркость на дебатах и попытку увести голоса у сенатора от Флориды Марко Рубио.
При этом телемагнат Руперт Мердок сравнил выход республиканца из гонки с поведением смертника.
Накануне Дональд Трамп набрал 35% голосов республиканцев в Нью-Гэмпшире, его ближайший соперник Джон Кейсик - 16%.
Что до демократов, то за Берни Сандерса проголосовали 60% избирателей-демократов штата, за Хиллари Клинтон - 39%.