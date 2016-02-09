Сенат Франции проголосовал за продление чрезвычайного положения

За соответствующий законопроект проголосовали 316 сенаторов, 28 были против, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на издание Le Point.

Читайте такжеПравительство Франции хочет продолжить чрезвычайное положение еще на три месяца

Закон позволит министру внутренних дел Франции Бернару Казневу продлить чрезвычайное положение до конца мая этого года.

Теперь за документ должна проголосовать нижняя палата парламента – голосование состоится 16 февраля.

Чрезвычайное положение во Франции было введено в ноябре после терактов в Париже, которые унесли жизни 130 человек. Его действие завершается в конце февраля.

В январе президент Франции Франсуа Олланд заявил, что будет выступать за продление чрезвычайного положения.