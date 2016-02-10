Обама доволен выполнением своих предвыборных обещаний

По словам главы государства, у него есть список того, что он обещал сделать, с которым он сверяется «время от времени», пишет Росбалт.

«Я осуществил многие из них, я добился прогресса практически по всем из них. Я доволен, что смогло совпасть то, чего я хотел добиться, с тем, чего я добился», — сказал Обама.

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Он также отметил, что сожалеет о том, что не смог хотя бы немного снизить ту «озлобленность, которая существует здесь, в Вашингтоне».

«Надеюсь, что теперь, когда я не в избирательных бюллетенях, я смогу поспособствовать тому, чтобы люди на какое-то время отступили, и сказать им, что мы все в одной команде», — добавил Обама.