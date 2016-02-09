The Washington Post: запуск ракеты в Северной Корее доказывает, что "стратегическое терпение" Обамы не работает

В редакционной статье под названием "Запуск ракеты в Северной Корее доказывает, что "стратегическое терпение" Обамы не работает", опубликованной на сайте газеты The Washington Post, пишется о том, что трехступенчатая ракета, запущенная в воскресенье, которая якобы должна была доставить спутник на орбиту Земли, также может служить в качестве межконтинентальной ракеты. Если Северной Корее действительно удалось, как она утверждает, уменьшить размеры ядерной боеголовки, г-н Ким может нацелиться на Гавайи и Аляску, или возможно даже на западную часть США. Угроза не является неизбежной – и все же она, вероятно, станет такой, если Соединенные Штаты не разработают более эффективную стратегию для сдерживания режима Ким Чен Ына.

"Стратегическое терпение" – политика президента Обамы с 2009 года – не сработала. Политика, в основном, заключалась в том, чтобы игнорировать Северную Корею, и, тем временем, мягко уговаривать Китай оказать давление на режим. Пекин имеет огромное влияние, поскольку поставляет большую часть энергии и продуктов питания для изолированной страны. Но председатель КНР Си Цзиньпин, похоже, предпочитает терпеть режим Кима – и его распространение ядерного оружия – и не делать ничего, что могло бы дестабилизировать его.

После ядерного испытания, Китай говорит, что поддержит еще одну резолюцию ООН по Северной Корее, но отвергает строгие новые санкции. Вместо этого, он призывает к "диалогу", который подразумевает переговоры между Северной Кореей и Соединенными Штатами. Это звучит разумно; проблема в том, что переговоры о сдерживании ядерной программы Северной Кореи неоднократно терпели крах, и сейчас г-н Ким настаивает на том, чтобы режим признали ядерной державой.

Необходим возврат к единственной невоенной стратегии, которая принесла результаты: санкциям, которые наносят удар по узкому кругу режима. Г-ну Киму и его приспешникам все еще удается импортировать предметы роскоши из Китая, несмотря на запрет ООН; они до сих пор используют китайские банки для ведения бизнеса с остальным миром. Эти связи можно прекратить, если официально признать, что Китай, как ранее Иран, отмывает деньги, и американские санкции ударят по китайским банкам и другим предприятиям, которые поставляют оружие и предметы роскоши.

Санкционное законодательство США находится на рассмотрении, оно уже принято Палатой представителей, и запланировано для голосования в Сенате на этой неделе. Оно предоставит полномочия для таких действий, обеспечивая при этом некоторую гибкость администрации. Если законодательство будет принято, Обама должен его подписать. Администрация и Южная Корея приняли правильное решение, объявив официальные консультации по вопросу скорейшего развертывания передовой системы ПРО в Южной Корее. Этот разумный шаг откладывался из-за возражений Китая.

И Китай, и Северная Корея должны понимать, что им придется заплатить огромную цену за то, что Соединенные Штаты считают неприемлемыми шагами г-н Кима в направлении наращивания ядерного арсенала. "Стратегическое терпение" – больше не является целесообразным выбором политики.