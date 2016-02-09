Миллиардер Майкл Блумберг не исключил свое выдвижение на пост президента США

В интервью Financial Times основатель и владелец информационного агентства Bloomberg на вопрос о своем возможном участии в выборах ответил, что "рассматривает все варианты".

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Впервые о возможном участии Майкла Блумберга в выборах стало известно в конце января, когда об этом со ссылкой на друзей и советников миллиардера написала газета New York Times, передает Русская служба ВВС.

Предполагается, что Блумберг выдвинется независимым кандидатом, сам будет спонсировать свою предвыборную кампанию и попытается завоевать голоса тех избирателей, которым не нравится ни слишком консервативные претенденты республиканцев Дональд Трамп и Тед Крус, ни социалист Берни Сандерс от демократов.

Блумберг, по всей видимости, не будет вступать в борьбу в случае выдвижения от демократов более умеренной Хиллари Клинтон.

"Я слушаю, что говорят кандидаты, и смотрю, как потом голосуют избиратели на праймериз. Я считаю, что уровень рассуждений и дискуссий удручающе банален, возмутителен и оскорбителен для избирателей", - считает Майкл Блумберг.

Журнал Forbes оценивает состояние Майкла Блумберга в 36,4 млрд долларов.