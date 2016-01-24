Трамп: я могу выстрелить в кого-нибудь и не потеряю избирателей
Во время реплики он сделал жест рукой в виде выстрела, направленного в камеру.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что обладает высочайшим уровнем поддержки избирателей, передает Газета.ru со ссылкой на CNN.
"Я могу встать в середине Пятой авеню и выстрелить в кого-нибудь. И я не потеряю избирателей", - сообщил Трамп.
Во время реплики он сделал жест рукой в виде выстрела, направленного в камеру.
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Отмечается, что заявление миллиардера ярко звучит в контексте дискуссии о владении оружием и вооруженном насилии.
За ограничительные меры выступает в первую очередь президент США Барак Обама, который ранее сообщил, что не намерен поддерживать выступающих против данных мер кандидатов.
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Пятая авеню — символ Нью-Йорка, одна из основных улиц Манхэттена, на ней расположены в том числе Эмпайр-стейт-билдинг и Метрополитен-музей.
Trump: 'I could shoot someone... and not lose any voters okay? It's, like, incredible' https://t.co/EfSu8Bqa0npic.twitter.com/gGWSIx89Mk— Haaretz.com (@haaretzcom) January 23, 2016