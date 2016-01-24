Трамп: я могу выстрелить в кого-нибудь и не потеряю избирателей

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что обладает высочайшим уровнем поддержки избирателей, передает Газета.ru со ссылкой на CNN.

"Я могу встать в середине Пятой авеню и выстрелить в кого-нибудь. И я не потеряю избирателей", - сообщил Трамп.

Во время реплики он сделал жест рукой в виде выстрела, направленного в камеру.

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Отмечается, что заявление миллиардера ярко звучит в контексте дискуссии о владении оружием и вооруженном насилии.

За ограничительные меры выступает в первую очередь президент США Барак Обама, который ранее сообщил, что не намерен поддерживать выступающих против данных мер кандидатов.

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Пятая авеню — символ Нью-Йорка, одна из основных улиц Манхэттена, на ней расположены в том числе Эмпайр-стейт-билдинг и Метрополитен-музей.