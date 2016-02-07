В Берлине открыли дело в отношении снявшего сюжет об "изнасиловании" русскоязычной девочки журналиста

Немецкий адвокат Мартин Лютле, ходатайство которого о проверке законности сюжета об "изнасилованной и похищенной" девочке Лизе Ф. послужило основанием для открытия уголовного дела в отношении журналиста сообщил об этом DW.

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Адвокат рассказал, берлинская прокуратура уведомила его о начале расследования. Это означает, что в ведомстве "изучают предоставленные доказательства". Сейчас в отношении Ивана Благого существует "простое подозрение", что необходимо для начала дознания, пояснил Лютле.

В январе Мартин Лютле обратился в прокуратуру Берлина с ходатайством о проверке законности вышедшего в эфир сюжета российского канала. Его автор, журналист Иван Благой рассказал об истории якобы изнасилования мигрантами из арабских стран в Берлине 13-летней русскоязычной девочки.

Лютле отметил, что телесюжет был снят в духе российской пропаганды и служит для разжигания межнациональной розни. По его словам, за совершенные действия российскому журналисту грозит от трех месяцев до пяти лет тюремного заключения.

Представитель городской прокуратуры Берлина Мартин Штельтнер (Martin Steltner) позднее сообщил, что дело 13-летней Лизы из Берлина раскрыто. По данным властей, в течение 30 часов отсутствия девочки не были совершены "ни изнасилование, ни вообще какие-либо сексуальные действия". В ночь своего исчезновения 11 января девочка пряталась от родителей дома у своего друга.