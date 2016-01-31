Посольство попросило французский канал не транслировать антиукраинскую пропаганду

Об этом дипломатическое ведомство сообщило на своей странице в Facebook, передает Европейская правда.

"Мы были разочарованы узнав, что 1 февраля Canal+ , в рамках специального расследования предоставляет эфир документальному фильму "Маски революции" , который дает зрителю ложное представление о ситуации в Украине", - говорится в заявлении.

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"В связи с этим мы начали переговоры и обратились с письмом к председателю Наблюдательного совета группы Canal+ Винсенту Боллоре. Мы также предложили подборку документальных фильмов о событиях в Украине", - отмечает посольство.

"Версия господина Морейры (режиссера фильма) о событиях в Украине, в том числе незаконной аннексии Крыма - это сладкая музыка для ушей сторонников теорий заговора и российской пропаганды", - отмечается в заявлении.

"Попытки объяснения этих событий в качестве операции, которая финансируется Соединенными Штатами являются не только ложными, но и совсем неуважительными по отношению к нашим согражданам, убитым в центре Киева в отстаивании демократических устремлений своей страны", - подчеркивает украинское посольство.

"Это не плюрализм медиа, а обман, и мы советуем Canal+ пересмотреть возможность распространения этого фильма", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что 1 февраля на одном из крупнейших частных и популярных телеканалов Франции продемонстрируют фильм французского режиссера Поля Морейры "Украина, маски революции", снятый в духе российской пропаганды.