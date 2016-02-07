В США скончался шестой побывавший на Луне астронавт

Как говорится в сообщении NASA, астронавт умер 4 февраля.

Митчелл был шестым человеком, ступившим на Луну. Он входил в состав экипажа корабля «Аполлон-14» из трех человек, вместе с Аланом Шепардом-младшим и Стюартом Русой.

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Это был восьмой пилотируемый полет в рамках программы «Аполлон» и третий, в ходе которого была осуществлена высадка на Луну. Миссия стартовала 31 января 1971 года, а через девять дней, 9 февраля, экипаж приземлился в южной части Тихого океана.

Программа «Аполлон» была принята в США в 1961 году с целью осуществления первого пилотируемого полета на Луну. Всего было совершено 6 успешных высадок астронавтов на поверхность спутника (последняя — в 1972 году). Программа была свернута в 1975 году.

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