Могерини готовится посетить Иран

Сама Могерини отметила 6 февраля, что дата еще не установлена, но с иранской стороной, по ее словам, продолжается подготовка визита, сообщает "Радио Свобода".

Она добавила, что все 28 стран Евросоюза поддерживают открытость в отношениях с Ираном.

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Могерини также сообщила, что 15 февраля в Брюсселе проведет переговоры с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом.

Восстановление отношений Евросоюза с Ираном стало возможным после реализации условий ядерного соглашения между Тегераном и ведущими мировыми державами. По условиям соглашения Иран значительно ограничил свою ядерную деятельность в обмен на облегчение санкций.

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