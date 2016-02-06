На Тайване произошло мощное землетрясение, есть разрушения (фото, видео)

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си со ссылкой на Геологическую службу США.

В одном из крупных городов Тайваня - Тайнане, - где проживает около 2 миллионов человек, обрушилось несколько зданий, сообщают местные СМИ.

Одно из зданий являлось жилым комплексом, где в этот момент могли находиться сотни человек.

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Сообщается, что эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км, что относительно немного, а значит, последствия удара стихии могут быть более тяжелыми.

Остров находится в сейсмически активном регионе и часто переживает землетрясения.

Последнее крупное землетрясение произошло там в 1999 году: его магнитуда составила 7,6. Жертвами стихии стали более 2,3 тысяч человек.