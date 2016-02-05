ООН объявила решение по делу основателя WikiLeaks Ассанжа

Рабочая комиссия по неприкосновенности личности Управления верховного комиссара ООН по правам человека утвердила заключение, в котором сказано, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж был принудительно задержан правительствами Великобритании и Швеции.

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Согласно этому заключению, Ассанж имеет право на свободу передвижения и компенсацию.

Правительствам этих стран заключение комиссии ООН было передано 22 января, сообщили в организации.

Как сообщалось, в Швеции сняли три из четырех обвинений в совершении преступлений сексуального характера с основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из-за истечения срока давности обвинений.

В июле этого года Ассанж попросил убежища во Франции, опубликовав письмо в прессе, поскольку "его жизни угрожает опасность". Однако Франция отказала в его просьбе.

В июне 2012 года Ассанж, которого разыскивают в США и Швеции, получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне и находится там.

Сайт Wikileaks под его руководством получил известность после публикации сотен тысяч секретных документов Пентагона, Госдепартамента и других государственных учреждений США.