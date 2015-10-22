WikiLeaks начал публиковать переписку главы ЦРУ Бреннана

Почта, относящаяся к разведывательной деятельности, хранилась в одном из личных ящиков Бреннана. Этот аккаунт не находился в ведении системы правительственного обмена корреспонденцией, передает Лента.ру.

В частности, опубликована 47-страничная анкета Бреннана, заполненная им перед тем, как он занял пост директора ЦРУ. Форма этой анкеты, SF86, предусматривает ответы на вопросы о биографических данных, местах учебы и работы, о допущенных правонарушениях, об употреблении запрещенных веществ, наличии алкогольной зависимости и тому подобное.

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Также приведена аналитическая записка по ситуации в Иране и его политике, а также рекомендации по взаимодействию с властями этой страны.

Кроме того, опубликованы материалы, темой которых является применение пыток во время допросов подозреваемых в террористической деятельности после теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

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Как сообщал УНИАН ранее, сайт WikiLeaks пообещал опубликовать электронную переписку главы ЦРУ Джона Бреннана.