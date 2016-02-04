В США считают, что переговоры по Сирии были прерваны по вине Кремля

В Вашингтоне считают, что международные переговоры по урегулированию конфликта в Сирии отложены, в частности, из-за действий российской армии. Об этом, ссылаясь на Reuters, сообщает Русская служба ВВС.

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"В высшей степени трудно понять, как удары по мирным объектам в какой бы то ни было степени могут способствовать мирному процессу", - сказал представитель госдепартамента США Джон Кирби.

"Мы по-прежнему видим увеличение интенсивности российских авиаударов по Алеппо и его окрестностям, но они наносятся не по ИГ, а почти исключительно по оппозиции", - добавил чиновник.

По словам высокопоставленного чиновника ООН, пожелавшего остаться неназванным, российские действия в Сирии стали одной из причин того, что организация решила приостановить мирные переговоры.

В то же время российский МИД обвинил в срыве дискуссии представителей сирийской оппозиции.

Как сообщалось, спецпосланник ООН по сирийскому кризису Стаффан де Мистура объявил перерыв в начавшихся в понедельник международных переговорах по Сирии.

Напомним, переговоры в Женеве по сирийскому вопросу начались 29 января под эгидой ООН. Состав участников определялся в ходе многосторонних консультаций с участием России, США и других стран.

Представители оппозиции изначально выразили согласие принять участие в конференции по Сирии, которая должна была начаться 29 января. При этом было выдвинуто несколько условий: снятия блокады с нескольких городов, прекращение бомбардировок гражданских лиц и освобождение из тюрьмы незаконно осужденных оппозиционеров. По словам противников Асада, ни одно из условий не была выполнено, а потому о полноценных переговорах не может идти речи.