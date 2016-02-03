США призвали сирийскую оппозицию продолжать переговоры, несмотря на атаки РФ

Об этом заявил во вторник, 2 февраля, госсекретарь США Джон Керри, передает Deutsche Welle.

Политик засвидетельствовал свое "чрезвычайное сожаление" бойцам повстанцев, которые попали под атаку российской авиации. "Перемирие должно быть возможным. Россияне могут контролировать российские самолеты", - цитирует главу Госдепа агентство Reuters.

Он напомнил, что Россия поддержала резолюцию Совбеза ООН о прекращении огня в Сирии после начала переговоров в Женеве.

Последние оказались на грани провала: оппозиция возмущена атаками под Алеппо, правительственная делегация ждет на "повестку дня".

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Вашингтон ожидает, что союзники сирийского президента Башара Асада - Россия и Иран, которые поддерживают правительственные войска Сирии своими вооруженными силами, прекратят атаки.

Напомним, что представители оппозиции изначально выразили согласие принять участие в конференции по Сирии, которая должна была начаться 29 января. При этом было выдвинуто несколько условий: снятия блокады с нескольких городов, прекращение бомбардировок гражданских лиц и освобождение из тюрьмы незаконно осужденных оппозиционеров. По словам противников Асада, ни одно из условий не была выполнена, а потому о полноценных переговорах не может идти речи.