Лавров отреагировал на ультиматум сирийской оппозиции

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя высказывания ряда оппозиционеров, что они не начнут переговоры до прекращения операции ВКС РФ в Сирии, сообщает ТАСС.

"Мне кажется, что некоторые члены оппозиции, сформированной по списку в Эр-Рияде, слишком избалованы некоторыми спонсорами, в частности Турцией, которые в одиночку заблокировали появление курдской партии "Демократического союза", - считает он.

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"Мы договаривались с самого начала, что Группа поддержки САР будет воздействовать на оппозицию и правительство, чтобы переговоры были без предварительных условий, что они должны быть инклюзивными, - сказал Лавров. - Поэтому полагаться на зарубежных спонсоров, что они будут за тебя договариваться и выдвигать ультиматумы, - абсолютно близорукая и бесперспективная позиция".

Как сообщал УНИАН, ранее сирийская оппозиция заявила, что готова бороться вместе с Россией с террористической организацией "Исламское государство", но настаивает на прекращении операции российских ВКС.