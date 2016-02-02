Назван самый экономный горнолыжный курорт для посещения в феврале

Эксперты проанализировали цены на курорте и подсчитали, что неделя отдыха для семьи из четырех человек здесь обойдется в 2 992 британских фунта ($4,3 тыс.), или 748 фунтов на человека ($1,1 тыс.), передает Lenta.ru со ссылкой на издание FOCUS News Agency.

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По словам председателя туристической ассоциации Банско Марианы Спасовой, цены на курорте с первого февраля снижены на 10-20%. Теперь одна ночь с завтраком в семейном отеле обойдется в $17. В трехзвездочном - не более $22. В четрыхзвездочном отеле двухместный номер обойдется в $180, но в цену включено много дополнительных бесплатных услуг.

Второе место заняли итальянские альпийские курорты в Пьемонте. Отдых здесь обойдется примерно на 50% дороже, чем в Банско.

Самым дорогим горнолыжным курортом был признан Вейл в Колорадо (США). Неделя отдыха для семьи из четырех человек там обойдется в среднем в 9 924 фунта ($14,2 тыс.).