Мировой турпоток в 2015 году вырос почти на 5%, побив рекорд - ООН
20:47, 18 января 2016Мир
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Мировой туристический поток в 2015 году побил рекорд, увеличившись на 4,4%, и достиг показателя в 1,18 миллиарда путешественников.
REUTERS
Как сообщает Радио Свобода, об этом свидетельствуют данные Всемирной туристической организации ООН.
Поток вырос, несмотря на опасения, связанные с безопасностью. По данным организации, в 2015 году путешествовали на около 50 миллионов туристов больше, чем годом ранее.
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По данным организации, уровень иностранного туризма повысился на 5% в Европе, Северной и Южной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе и снизился на 3% в ряде стран Северной Африки.
Всемирная туристическая организация ООН прогнозирует увеличение мирового туристического потока в 2016 году на 4%.
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