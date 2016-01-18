Мировой турпоток в 2015 году вырос почти на 5%, побив рекорд - ООН

Как сообщает Радио Свобода, об этом свидетельствуют данные Всемирной туристической организации ООН.

Поток вырос, несмотря на опасения, связанные с безопасностью. По данным организации, в 2015 году путешествовали на около 50 миллионов туристов больше, чем годом ранее.

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По данным организации, уровень иностранного туризма повысился на 5% в Европе, Северной и Южной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе и снизился на 3% в ряде стран Северной Африки.

Всемирная туристическая организация ООН прогнозирует увеличение мирового туристического потока в 2016 году на 4%.

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