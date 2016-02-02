США расширили "список Магнитского"
Министерство финансов США включило в "список Магнитского" еще пятерых граждан России.
Об этом говорится на сайте американского Минфина.
Стоит отметить, что почти все перечисленные ниже лица непосредственно связаны с "делом Магнитского".
Так, в перечень включены:
Аничин Алексей Васильевич, бывший замминистра внутренних дел РФ, начальник СК при МВД России;
Кибис Борис Борисович, следователь МВД по Центральному федеральному округу;
Лапшов Павел Владимирович, экс-руководитель управления следственного департамента МВД РФ;
Уржумцев Олег Вячеславович, следователь МВД РФ;
Антонов Евгений Ювенальевич, единственный из новых фигурантов "списка Магнитского", которые не имеет отношения к расследованию дела погибшего юриста.
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Напомним, в 2009 году юрист Сергей Магнитский умер после 11 месяцев пребывания за решеткой. Он был арестован за уклонение от уплаты налогов в 2008 году после того, как раскрыл схему краж российскими чиновниками государственного имущества.
Его арест и смерть вызвали международный протест. Соединенные Штаты приняли «Список Магнитского», который предусматривает запрет на въезд в США российских чиновников, причастных к этому делу.