США расширили "список Магнитского"

Об этом говорится на сайте американского Минфина.

Стоит отметить, что почти все перечисленные ниже лица непосредственно связаны с "делом Магнитского".

Так, в перечень включены:

Аничин Алексей Васильевич, бывший замминистра внутренних дел РФ, начальник СК при МВД России;

Кибис Борис Борисович, следователь МВД по Центральному федеральному округу;

Лапшов Павел Владимирович, экс-руководитель управления следственного департамента МВД РФ;

Уржумцев Олег Вячеславович, следователь МВД РФ;

Антонов Евгений Ювенальевич, единственный из новых фигурантов "списка Магнитского", которые не имеет отношения к расследованию дела погибшего юриста.

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Напомним, в 2009 году юрист Сергей Магнитский умер после 11 месяцев пребывания за решеткой. Он был арестован за уклонение от уплаты налогов в 2008 году после того, как раскрыл схему краж российскими чиновниками государственного имущества.

Его арест и смерть вызвали международный протест. Соединенные Штаты приняли «Список Магнитского», который предусматривает запрет на въезд в США российских чиновников, причастных к этому делу.