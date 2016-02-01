США намерены расширить "список Магнитского" - Bloomberg

Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Bloomberg.

Данные должны были быть переданы Конгрессу в пятницу, однако госсекретарь Джон Керри приостановил процедуру. У него возникли вопросы касательно имен. Ожидается, что они будут внесены в Конгресс на этой неделе.

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Справка. В 2009 году юрист Сергей Магнитский умер после 11 месяцев пребывания за решеткой. Он был арестован за уклонение от уплаты налогов в 2008 году после того, как раскрыл схему краж российскими чиновниками государственного имущества.

Его арест и смерть вызвали международный протест. Соединенные Штаты приняли «Список Магнитского», который предусматривает запрет на въезд в США российских чиновников, причастных к этому делу.