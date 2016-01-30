В Китае спасли 4 шахтеров, которые провели под землей 36 дней

Как передает ВВС, мужчины оказались в ловушке после обвала гипсовой шахты в восточной провинции Шаньдун в декабре.

Китайский телеканал CCTV показал кадры, на которых спасатели извлекают на поверхность одного из горняков, которого потом везут в больницу.

В результате обвала в подземной ловушке оказались 17 человек. Ранее спасатели уже подняли на поверхность четырех горняков, один погиб. Судьба остальных неизвестна.

Спасенные горняки находятся в стабильном состоянии, их обследуют в местной больнице.

В спасательной операции принимали участие более 400 человек.

В течение нескольких прошлых недель они копали тоннель до горняков под завалами, а воду и жидкую еду им передавали через узкую скважину. Горняков, по одному, лебедкой подняли на поверхность в специально сконструированной капсуле.

Телевидение также показало кадры, снятые в шахте. На этих кадрах мужчины сидят вместе, а один из них говорит: "Я чувствую облегчение, теперь я в безопасности. Мы вас (спасателей) будем помнить всегда".

Обвал шахты в городе Пиньи произошел утром 25 декабря и был настолько мощным, что его зарегистрировали в центре мониторинга землетрясений Китая.

Местные СМИ позже сообщили, что полиция приняла "надлежащие меры" против нескольких начальников компании Yurong, которой принадлежит аварийная шахта, а местных партийных чиновников уволили с работы.

Глава компании Ма Коньбо через несколько дней после инцидента утопился, прыгнув в затопленную шахту.