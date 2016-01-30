BBC: Иранский дрон следил за военным кораблем США

Об этом сообщает BBC Украина со ссылкой на гостелевидение Ирана.

Командующий ВМС Ирана похвалил оператора дрона за приближение к кораблю "с целью получения столь точных кадров боевых подразделений иностранных войск".

Адм Хабибола Сайари, глава ВМС Ирана, также сказал местному телевидению, что это было доказательство "храбрости, опытности и научных способностей операторов дронов".

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Угрозы для американского корабля "Гарри Трумэн" наблюдение не составляло, но, по словам пресс-секретаря ВМС США Николь Швегман, этот шаг был "непрофессиональным и ненормальным", сообщает Reuters.

Госпожа Швегман отметила, что инцидент произошел 12 января, в тот самый день, когда 10 американских моряков ошибочно вошли в морское пространство Ирана.

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