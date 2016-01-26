Поляки больше рады искателям убежища из Украины, чем из Африки и Ближнего Востока - опрос

Такие данные показал опрос, проведенный CBOS, передает Радио Польши. Между тем, 41% опрошенных одобряет предоставление беженцам временной помощи в Польше, и лишь 4% опрошенных поляков выступают за то, чтобы принять мигрантов и позволить им поселиться в Польше.

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Также исследование показывает, что молодые люди (в возрасте до 44 лет) чаще, чем старшие выступают против принятия мигрантов. Сильнее протестуют лица с более низкими доходами. За оказание помощи мигрантам выступают чаще поляки с высшим образованием.

Стабильными оставляют взгляды относительно поддержки украинцев. Поляки вдвое более склонны оказать помощь своим восточным соседям с территорий, охваченных войной, чем мигрантам из-за пределов Европы. 61% респондентов CBOS считает, что Польша должна принять украинских мигрантов, а 31% выступает против.

Опрос проводился с 7 по 14 января среди 1063 взрослых жителей Польши.