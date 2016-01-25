ЕС не рассматривает приостановку Шенгенского соглашения из-за мигрантов – еврокомиссар

Об этом заявил журналистам еврокомиссар по вопросам миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос по прибытии в Амстердам на неформальную встречу министров внутренних дел и юстиции, сообщает ТАСС.

"Мы не обсуждаем ничего подобного... Не думаю, что есть угроза для Шенгена. Мы намерены действовать для того, чтобы сохранить и поддерживать это одно из важнейших европейских достижений", - сказал он.

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По словам Аврамопулоса, для сохранения Шенгена ЕС должен обеспечивать более эффективный контроль внешних границ сообщества.

"Надеюсь, что в ближайшее время будет принято решение о создании Европейского агентства по охране наземных и морских границ, и мы сможем двигаться вперед", - отметил он.

С сентября 2015 года 8 государств сообщества шенгенского пространства - Норвегия, Швеция, Дания, Австрия, Германия, Венгрия, Франция и Мальта - ввели временный погранконтроль на своих границах, чтобы иметь возможность хоть как-то отслеживать перемещение мигрантов.

Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, выступая в Европарламенте на прошлой неделе, что "на спасение Шенгена осталось не более двух месяцев".

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В этих условиях Еврокомиссия выступила с инициативой создания первой полноценной наднациональной силовой структуры ЕС - Европейского пограничного агентства или Европейского агентства по охране наземных и морских границ. Благодаря ему Брюссель впервые будет иметь в собственном прямом подчинении до 1,5 тысячи силовиков, которые могут быть направлены "на усиление" внешних границ любой из стран ЕС. Однако эта структура может выйти на операционный уровень не раньше марта.

По официальным данным европейского агентства по обмену пограничной информацией Frontex, с января по ноябрь 2015 года было зафиксировано порядка 1,55 миллиона нелегальных пересечений наземных и морских границ ЕС, что более чем в 5 раз превышает показатель всего 2014 года. При этом данная статистика включает только обнаруженных пограничниками мигрантов.