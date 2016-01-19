Туск допустил крах Шенгенской зоны через два месяца
16:53, 19 января 2016Мир
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У Европы есть «не более двух месяцев» для того, чтобы взять под контроль миграционный кризис, иначе наступит крах Шенгенской зоны.
REUTERS
Об этом заявил глава Евросовета Дональд Туск, выступая в Европарламенте, передает Reuters.
«У нас есть не более двух месяцев для того, чтобы взять вещи под контроль», — сказал Туск.
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Он также заявил, что ЕС «провалится как политический проект», если страны не смогут обеспечить соответствующий контроль на границах.
Как сообщал УНИАН, Австрия временно приостанавливает действие Шенгенского соглашения и вводит тотальный контроль на границе.
У Европы осталось два месяца, чтобы преодолеть кризис мигрантов и сохранить Шенгенскую зону
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