Туск допустил крах Шенгенской зоны через два месяца

Об этом заявил глава Евросовета Дональд Туск, выступая в Европарламенте, передает Reuters.

«У нас есть не более двух месяцев для того, чтобы взять вещи под контроль», — сказал Туск.

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Он также заявил, что ЕС «провалится как политический проект», если страны не смогут обеспечить соответствующий контроль на границах.

Как сообщал УНИАН, Австрия временно приостанавливает действие Шенгенского соглашения и вводит тотальный контроль на границе.