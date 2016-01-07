Начальник российского ГРУ умер не в РФ, а в Ливане - Stratfor

Замначальника Генштаба ВС РФ умер в Ливане. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает американская аналитическая компания Stratfor.

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Собеседник агентства утверждает, что знаком с докладом, согласно которому бывший глава ГРУ умер 1 января в Ливане.

"Если отчет, что он погиб в Ливане - правдив, это поднимает вопросы о том, что Сергун делал в этой стране, и почему Кремль решил скрыть его смерть за границей", - сказано в материале расследования.

Ранее сообщалось, что начальник Главного разведывательного управления России – заместитель начальника Генштаба ВС РФ Игорь Сергун, подразделения которого участвуют в боях на Донбассе и оккупации Крыма, умер в РФ 3 января. По официальной версии, Сергун скончался в доме отдыха в Московской области от острой сердечной недостаточности.

31 августа 2012 года Сергуну было присвоено звание генерал-лейтенанта, а 21 февраля 2015 года - звание генерал-полковника.

Согласно биографии Сергуна на сайте Минобороны РФ, он родился 28 марта 1957 года, окончил Московское Суворовское военное училище, Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного совета РСФСР, Военную академию Советской армии и Военную академию Генштаба ВС РФ.

Также, как сообщал УНИАН, 27 декабря 2015 года умер заместитель начальника штаба воздушно-десантных войск РФ генерал-майор Александр Шушукин, который командовал войсковой операцией РФ во время аннексии Крыма в 2014 году. На странице рязанских десантников в YouTube уточняется, что причиной смерти 52-летнего офицера стала остановка сердца.