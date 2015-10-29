Правительство Молдовы отправлено в отставку

Вотум недоверия правительству поддержали 65 депутатов из 101.

Отставку потребовали оппозиционные Партия социалистов и Партия коммунистов, у которых в парламенте 45 депутатов.

Вместе с оппозицией против правительства проголосовали депутаты от входящей в правящую проевропейскую коалицию Демократической партии. Депутаты от других партий правящей коалиции - Либерал-демократической и Либеральной - при голосовании воздержались.

Читайте такжеСуд арестовал экс-премьера Молдовы на 30 суток

Раскол в правящей проевропейской коалиции возник после того, как парламент снял депутатскую неприкосновенность с бывшего премьер-министра Влада Филата, который является лидером составляющей ядро проевропейской коалиции Либерал-демократической партии Молдовы. Филата подозревают в коррупции и причастности к хищению одного миллиарда долларов из банковской системы Молдовы.

Демократы предложили Стрельцу самому подать в отставку, однако премьер-министр отказался это делать.