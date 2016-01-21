Путин фигурирует в материалах об убийстве экс-сотрудника ФСБ Литвиненко - The Times

Как сообщает телеканал «Дождь», об этом сегодня пишет The Times, ссылаясь на собственные источники.

Газета отмечает, что роль Путина в материалах дела пока неясна, но, предполагает издание, упоминание президента РФ лишь обострит отношения Москвы и Лондона.

В свою очередь The Guardian уточняет, что доклад будет опубликован сегодня (21 января). Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон с ним уже ознакомился. Копию также получила вдова Литвиненко еще утром 20 января.

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Вчера пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что британский доклад об обстоятельствах смерти Литвиненко не представляет интересов в России. «Честно говоря, это не находится сейчас в сфере тем, которые представляют для нас интерес. Это расследование, которое происходит в Великобритании, и в данном случае это не тема, которая интересна для нас и находится на нашей повестке дня», – сказал Песков.

Литвиненко уехал из России в Великобританию в 2000 году. В ноябре 2006 года он скончался. Самочувствие бывшего офицера ФСБ стало ухудшаться после того, как он вместе с своими бывшими коллегами Дмитрием Ковтуном и Андреем Луговым пил чай в лондонском отеле Millenium.