Путин фигурирует в материалах об убийстве экс-сотрудника ФСБ Литвиненко - The Times
В материалах об убийстве бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко упоминается имя президента РФ Владимира Путина.
Как сообщает телеканал «Дождь», об этом сегодня пишет The Times, ссылаясь на собственные источники.
Газета отмечает, что роль Путина в материалах дела пока неясна, но, предполагает издание, упоминание президента РФ лишь обострит отношения Москвы и Лондона.
В свою очередь The Guardian уточняет, что доклад будет опубликован сегодня (21 января). Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон с ним уже ознакомился. Копию также получила вдова Литвиненко еще утром 20 января.
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Вчера пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что британский доклад об обстоятельствах смерти Литвиненко не представляет интересов в России. «Честно говоря, это не находится сейчас в сфере тем, которые представляют для нас интерес. Это расследование, которое происходит в Великобритании, и в данном случае это не тема, которая интересна для нас и находится на нашей повестке дня», – сказал Песков.
Литвиненко уехал из России в Великобританию в 2000 году. В ноябре 2006 года он скончался. Самочувствие бывшего офицера ФСБ стало ухудшаться после того, как он вместе с своими бывшими коллегами Дмитрием Ковтуном и Андреем Луговым пил чай в лондонском отеле Millenium.