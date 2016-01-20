Frankfurter Allgemeine: мост для Кэмерона

В статье Кристиана Шуберта, Хендрика Кафзака и Маркуса Тойрера под названием "Мост для Кэмерона", опубликованной на сайте газеты Frankfurter Allgemeine, пишется о том, что правительства Германии и Франции, по-видимому, готовы согласиться на требования Британии, чтобы страна осталась в Европейском союзе. Это касается, прежде всего, требования премьер-министра Дэвида Кэмерона о сокращении социальных выплат иностранцам из ЕС. Об этом заявили министр труда Андреа Налес (СПД) и ее французская коллега Мириам Эль Комри в интервью FAZ и французской газете Les Echos. "Мы хотим, чтобы Великобритания осталась в ЕС. Это наше общее убеждение", - сказала Налес. "Британцы подняли вопрос о социальных выплатах для иностранных граждан из ЕС. Мы готовы найти решение этой проблемы. На наш взгляд, в правилах существуют пробелы, которые не позволяют нам преодолеть существующие препятствия. Мы видим это и в Германии", - сказал Налес.

Очевидно, в обсуждении "брексита" немецкие и французские правительства увидели шанс объединить уступки британцам с собственным желанием изменить положения о свободном передвижении работников и выплате социальной помощи для иностранцев из ЕС. Налес уже дала понять, что хочет избавить местные органы власти от необходимости неограниченной заботы о несостоятельных гражданах ЕС. Она намерена представить законопроект, как только Федеральный Суд по социальным вопросам детально обоснует свое решение по этому вопросу. Другие страны ЕС, в частности Дания, Нидерланды, а также Австрия, придерживаются аналогичного мнения. Это хорошая новость для Кэмерона. Его шансы добиться уступок на следующем саммите ЕС существенно увеличились.

Британский референдум летом или в начале осени

Большой приток мигрантов из стран ЕС – основная причина, по которой многие британцы устали от Европы. Чтобы отпугнуть нежелательных иммигрантов, Кэмерон хочет лишить их ряда социальных выплат на четыре года. До сих пор другие европейские правительства отказывались пойти на это. То же самое повторяли и оба министра труда. "Ясно одно: принцип свободного передвижения работников и принцип недискриминации не подлежат обсуждению для нас обоих", - сказала Налес. Однако, Кэмерон еще в ноябре заявлял о готовности пойти на компромисс в этом вопросе. Во вторник его министр иностранных дел Филипп Хаммонд заявил, что в Лондоне спорный четырехлетний период не будет рассматриваться как "магическая формула", от которой никто не может отклоняться.

В последнее время в Лондоне появились спекуляции о том, что ЕС предоставит Британии право временного ограничения иммиграции ("аварийный тормоз"). Подобное предложение Кэмерона Брюссель отверг еще полтора года назад. Однако, Брюссель, где в настоящее время лихорадочно идут поиски подходящего для всех компромисса, раздумывает над тем, чтобы пойти на подобные уступки британцам, по крайней мере, частично. Это может ограничить отправку сотрудников из других стран.

Единственный в истории ЕС британский референдум должен состояться в этом году летом или в начале осени. Сторонников ЕС на острове все больше притесняют, ведь европейский миграционный кризис только на руку противникам Европы. В этом месяце два опроса показали, что большинство избирателей выступают за выход страны из ЕС. Премьер-министр Кэмерон хочет избежать "брексита", но он даже не смог получить единодушной поддержки собственного правительства.